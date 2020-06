한전공대 초대 총장에 윤의준 서울대 연구처장

[아시아경제 문채석 기자]한국전력공과대학교의 초대총장 최종후보자에 윤의준서울대학교 연구처장이 선임됐다.

한전공대는 5일 제2차 이사회를 열고, 이런 내용의 '총장후보자(대학설립추진위원장) 선임(안)'을 의결했다고 8일 밝혔다.

한전공대는 후보군을 발굴하기 위해 국내 인사 29명과 해외인사 36명 총 65명을 만났다고 전했다. 용역사, 전문가 및 서치펌 추천을 포함한 자체 발굴과 공개모집을 진행해왔다.

이렇게 찾아낸 174명의 후보자에 대해 두 차례 총장후보자 추천위원회를 개최해 13명의 추천대상 후보를 정했다. 지난달 총장후보자 심사위원회를 통해 후보자를 3명으로 압축했다.

윤 후보자는 서울대 금속공학과를 졸업하고 미국 매사추세츠 공과대학(MIT)에서 전자재료 박사 학위를 취득했다.

AT&T 벨연구소 박사후연구원, 1992년부터 서울대 재료공학부 교수로 재직했다. 서울대 재직 시절 공과대학 대외협력실장, 연구처장, 산학협력단장 등을 거쳤다.

학자로선 재료공학 분야에서 광소자 및 발광다이오드(LED) 연구에 주력해 세계적인 연구성과를 낸 공학자다.

차세대융합기술연구원장과 융합과학기술대학원 초대부원장을 지내기도 하는 등 융합 교육기관 설립 및 조직운영 경험을 두루 갖췄다.

산업통상자원부 연구개발(R&D) 전략기획단 주력산업 투자관리자(MD)를 역임했다. '한국의 노벨상'으로 불리는 호암공학상 심사위원장을 역임할 정도로 공학 분야에서의 전문성과 권위를 인정받고 있다.

앞서 한전공대는 지난 4월20일 학교법인 설립등기를 끝냈다.

대학설립 인가까지 원활한 설립추진을 하기 위해 총장후보자를 위원장으로 하는 '한전공대 설립추진위원회'를 구성할 계획이다.

위원회는 교육·연구·기획 등 대학 설립과 관련된 주요한 사항을 결정하는 심의·의결기구로, 각 분야의 전문가들로 구성된다.

한전공대 관계자는 "윤 후보자는 설립추진위원회 위원장으로서 대학설립에 필요한 제반 업무를 총괄할 예정"이라며 "한전공대가 글로벌 에너지 교육·연구 플랫폼으로서 미래 에너지 연구를 선도하는 대학이 될 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr