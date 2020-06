서울 마포·경기 화성·경북 영주, 소공인복합지원센터 추가 선정

소공인 집적지에서 스마트 제조장비, 기획·디자인, 제품개발, 전시, 판매까지 일괄 지원

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)와 소상공인시장진흥공단(이사장 조봉환)은 소공인 스마트화 기반 조성과 집적지 활성화를 위해 소공인 복합지원센터가 들어설 3곳을 선정하고 국비 75억원을 지원한다고 8일 밝혔다. 이번에 선정된 복합지원센터는 서울시 마포구(서교동 인쇄), 경기도 화성시(봉담읍 금속가공), 경상북도 영주시(풍기읍 인삼) 등 3곳으로 국비 75억원을 포함해 총 사업비 343억원이 투입될 예정이다.

복합지원센터에는 소공인 제품 개발과 스마트기술 도입에 필요한 첨단장비, 우수제품 전시·체험·판매장, 교육·협업 공간, 온라인 마케팅 지원 스튜디오 등 지역별 특성에 맞는 소공인 지원시설이 구축된다. 중기부와 해당 지자체는 복합지원센터를 통해 소공인의 제품기획, 공동생산, 판로개척, 비즈니스 모델 발굴 등을 원스톱으로 지원할 계획이다.

서울 마포구는 소공인 입주공간, 공용장비, 체험공방, 편의시설 등을 구비하고 디자인·출판 진흥지구, 홍대 디자인 밸리 등 문화·콘텐츠와 융합된 인쇄산업을 육성할 계획이다. 경기도와 화성시는 3차원 측정기, 3D프린터, 머시닝센터 등 특수장비 및 공용시설을 구축해 금속가공 소공인의 설계 역량과 기술력을 향상시키고, 소공인 간 협업을 위한 '스마트 메탈워킹 콤플렉스' 구축을 추진한다. 경상북도와 영주시는 인삼클러스터를 활용한 인삼가공업 육성을 위해 스마트 가공시설, 품질·안전성 검사장비 등을 도입하고 체험·문화공간 등을 조성해 지역 관광 산업과 연계할 계획이다.

이번에 선정된 3개 지자체는 2021년까지 소공인 복합지원센터를 구축할 예정이다. 복합지원센터는 작년에 선정된 2곳을 포함해 총 5개 지역으로 확대됐다. 중기부 관계자는 "지자체와 함께 집적지 특성을 반영한 원스톱 지원시설을 조성해 소공인의 스마트화 등 경쟁력 향상을 지원할 계획"이라며 "지역 경제 활성화는 물론 제조업 전반의 경쟁력을 제고할 수 있도록 복합지원센터 조성을 확대해 나가겠다"고 했다.

