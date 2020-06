[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 북부경찰서는 가게 앞 도로에 있던 에어라이트에 불을 지른 혐의(방화)로 이모(46)씨를 불구속 입건했다고 8일 밝혔다.

이씨는 전날 오전 3시 55분께 광주광역시 북구 한 주점 앞 인도에 설치된 에어라이트에 불을 질러 전소시킨 혐의를 받고 있다.

이씨는 불을 지른 후 112에 스스로 전화를 걸어 “불을 질렀다”고 신고한 후 주점 계단에 앉아있던 것으로 알려졌다.

조사 결과 이씨는 자주 가는 단골인데 서운하게 했다는 이유로 불을 낸 것으로 드러났다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

