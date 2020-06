미래에셋대우, 네이버통장 출시…최대 연 3% 수익률

미래에셋대우와 네이버파이낸셜의 첫 테크핀 상품

언택트 시대에 맞는 디지털화 전략의 전환점

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋대우와 네이버파이낸셜과의 첫 테크핀 상품인 '네이버통장'이 8일 오후 6시에 출시된다.

네이버통장은 미래에셋대우가 네이버파이낸셜과 제휴해 선보이는 첫 번째 금융서비스로 하루만 맡겨도 최대 연3%(세전, 100만원 이내)의 수익률을 제공하고 네이버페이를 연동해 네이버쇼핑을 이용하면 결제 금액의 최대 3%를 포인트로 적립해 준다.

금융과 커머스를 연결하는 신개념 통장인 만큼 간단하고 편리한 사용자 경험에 초점을 맞췄다. 통장개설은 네이버 앱에서 비대면으로 쉽고 간편하게 가능하고 이용 고객은 하나의 네이버 통장으로 종합자산관리계좌 뿐만 아니라 미래에셋대우 'm.Stock' 'm.Global' 'm.All' 앱 등을 통해 국내주식, 해외주식 및 펀드 등 금융상품의 거래도 가능하다.

미래에셋대우 관계자는 "네어버통장 출시를 계기로 네이버와 더욱 다양한 디지털 시너지 사례를 만들어갈 예정이며 모바일 중심의 다양한 금융서비스를 제공할 것"이라며 "이를 통해 언택트(비대면) 시대에 맞는 당사의 디지털화 전략이 한층 더 역동성 있게 이뤄질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

미래에셋대우는 다양한 금융분야에서 디지털 전환을 추진해 오고 있다. 업계 최초로 데이터랩팀을 신설, 인공지능(AI)을 통해 고객 수요에 맞는 맞춤형 투자 서비스를 제공해 오고 있으며 관련한 투자 정보 서비스인 'm.Club' 서비스는 현재 30만명 이상이 이용하고 있다.

투자 서비스 이외에도 고객의 편의를 위해 증권사 중 가장 먼저 해외송금 서비스를 시작했으며 올해는 텐센트와의 제휴를 통해 중국인 관광객을 대상으로 간편결제 서비스를 출시, 글로벌 간편결제시장 개척에도 박차를 가하고 있다.

