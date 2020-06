웰스-전자랜드, 3대 가전 전용 케어 서비스 선보여

전자랜드 에어컨·세탁기·건조기 구매 고객 대상…2~3년간 6개월 마다 정기 위생 관리 서비스

[아시아경제 김철현 기자] 교원그룹의 건강가전 종합 브랜드 웰스는 전자랜드와 손잡고 3대 가전 제품 구매 시 정기 제품 관리를 결합한 케어 서비스를 선보인다고 8일 밝혔다.

웰스와 전자랜드가 선보인 홈케어 결합상품은 에어컨, 세탁기, 건조기 3대 제품 구매자를 대상으로 제공된다. 제품 구매 시 비용 1회 납입만으로 세탁기와 건조기 3년, 에어컨은 2년 동안 정기 관리 서비스를 6개월마다 받을 수 있다.

웰스 홈케어 서비스는 친환경 세정제를 이용한 오염 케어, 부속품 세척, 필터 청소, 고온 스팀 및 UV 살균 등이 기본 제공된다. 마지막 관리 시에는 제품 분해 세척 과정을 함께 진행한다. 이후 추가 관리가 필요한 경우 웰스 홈케어 서비스를 별도 신청해 정기적인 서비스를 이어 나갈 수 있다.

웰스 관계자는 "전자랜드 전국 지점을 통해 웰스 전문 케어 서비스를 출시, 직접 관리가 어려운 가전 3종에 대한 정기 케어 서비스를 제공한다"고 말했다.

