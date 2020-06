[아시아경제 조유진 기자] 영국 럭셔리 패션 브랜드 멀버리에서 ‘달리 벨트백’을 선보인다.

멀버리의 시그니쳐 디테일인 포스트맨 락이 돋보이는 달리 벨트백은 가벼운 무게감과 길이 조절이 가능한 스트랩이 달린 실용적인 미니 백이다.

가죽 스트랩 길이를 조정해 허리에 둘러 패니 백으로도 어깨에 둘러 미니 숄더백으로도 연출이 가능해 가볍게 외출하거나 여행할 때, 페스티벌 등 여러 용도로 활용할 수 있다.

또한, 가죽 스트랩은 탈착이 가능해 클러치 백으로도 연출할 수 있어 이상적이다. 블랙, 챠콜, 러스트, 초크 총 4가지 컬러로 출시되며, 멀버리 온라인 및 오프라인 매장에서 구매 가능하다.

