목포시, 대한민국 4대 관광도시 비전 선포

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 목포시는 지난 5일 평화광장에서 대한민국 4대 관광도시 선정 기념식을 하고 ‘세계인이 찾는 관광도시 목포’, ‘맛과 멋과 흥이 넘치는 목포’, ‘과거와 현재, 미래가 공존하는 관광도시 목포’를 미래 비전으로 제시했다고 밝혔다.

대한민국 4대 관광도시 선포식 행사는 관광거점도시 선정과정 보고, 낭만항구 목포의 과거와 현재 및 화려하게 변할 미래를 담은 영상 상영, 시립예술단의 합동 공연 등이 펼쳐졌다.

이와 함께 관광거점도시 사업이 완수되는 오는 2025년 대한민국을 대표하는 글로벌 관광도시로 도약을 위한 4가지 목표를 담은 ‘관광도시 목포 2025 비전’ 세레모니가 이어지며 대한민국 4대 관광 도시를 시민들과 함께 선포했다.

관광거점도시는 오는 2024년까지 1000억 원(국비 50%, 지방비 50%)을 투입, 관광브랜드 전략 수립, 지역특화 관광자원 및 콘텐츠 개발, 도시 접근성과 수용태세 개선, 홍보·마케팅 등을 종합적으로 추진한다.

비전 선포식에서 김종식 시장은 “목포가 대한민국 관광의 새로운 한축으로 도약하는 계기를 맞았다”며 “관광거점도시 육성 사업을 통해 오는 2025년 1500만 관광객이 찾는 대한민국 대표 글로벌 관광도시로 도약하겠다”고 각오를 밝혔다.

한편, 이날 행사는 코로나19 상황을 고려해 참석인원을 최소화하고, 방역을 빈틈없이 하는 가운데 차분하게 진행됐다.

