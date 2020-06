8일 서울 중랑구 원묵고등학교가 폐쇄돼 있다. 원묵고 3학년 학생 A양은 지난 5일 낮 12시쯤 잠실 롯데월드를 방문한 뒤 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.