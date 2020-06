"코로나19 시대 안전한 문화생활"…제네시스 시네마 성료

경기도 용인·파주, 부산 해운대 등서 진행

[아시아경제 김지희 기자] 제네시스는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로부터 안전한 문화생활 기회를 제공하기 위해 마련한 ‘제네시스 시네마’를 성료했다고 8일 밝혔다.

제네시스 시네마는 지난달 29일부터 31일까지 경기도 파주의 자유로 자동차 극장과 경기도 용인의 용인시민체육공원 주차장, 이달 5일부터 7일까지 부산 해운대구 소재 부산 벡스코에서 운영됐다. 제네시스 차량 보유 고객과 GV80, G80 3개월 이상 출고 대기 고객 중 응모자를 대상으로 추첨을 통해 약 3000명을 초청해 진행됐다.

제네시스는 '건축학개론', '베일리 어게인', '영웅본색', '주디' 등 네 편의 영화를 마련했다. 영화 시작 전에는 김태훈 칼럼니스트가 상영작을 소개하는 영상을 상영했다. 손 소독제와 물티슈 등이 담긴 제네시스 항균 키트와 각종 간식이 담긴 제네시스 무비 콤보 등도 제공했다.

또 인스타그램에 해시태그와 함께 사진을 올리면 고객의 사진이 스크린에 게시되는 포토 이벤트와 제네시스 상품 및 신기술 등과 관련된 제네시스 퀴즈 이벤트를 함께 진행하기도 했다.

안전한 행사 운영을 위해 행사장을 하루 여섯 차례 방역하는 등 코로나19 감염 예방을 위한 노력도 철저히 했다.

제네시스 관계자는 “코로나19로 문화생활 기회가 줄어든 고객들이 비대면 상황에서 안심하고 영화를 즐길 수 있도록 제네시스 시네마를 기획하게 됐다”며 “앞으로도 프리미엄 브랜드에 걸맞게 제네시스만의 차별화된 고객경험을 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

