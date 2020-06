"셋째 낳아 줘 장윤정" 도경완, 부탁에 버럭 한 장윤정

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 도경완이 아내 장윤정에게 셋째를 낳아달라고 부탁했다.

7일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'(슈돌)에는 도경완이 아들 연우를 위해 집 안에 코인 노래방을 만드는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 도경완은 "우리 부부하면 생각나는 노래가 있다"라며 그룹 솔리드의 '천생연분'을 선곡했다.

도경완은 노래를 부르던 중 장윤정에게 "셋째 낳아줘 장윤정"이라고 말했다. 이를 들은 장윤정은 "그때 '둘째 낳아줘 장윤정'이라고 했다가 둘째 낳은 거 아니냐. 장난으로라도 셋째 낳아줘 이런 얘기하지 말아라"라고 버럭했다.

앞서 지난 2017년 도경완과 장윤정은 KBS 2TV '불후의 명곡'에 출연해 '천생연분'을 불러 우승을 차지한 바 있다. 당시 도경완은 노래 중간에 "둘째 낳아줘 장윤정"이라고 말했고, 이후 둘째 하영이가 태어났다.

이날 장윤정이 버럭하자 도경완은 "난 장난이 아니다"라고 말했다.

