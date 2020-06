대상 청정원, 아보카도 영양 담은 ‘건강한 아보카도유 재래김’ 출시

[아시아경제 이선애 기자] 대상 청정원이 최근 건강한 식재료로 각광받는 ‘아보카도’의 영양을 담아낸 ‘건강한 아보카도유 재래김’을 출시했다고 8일 밝혔다.

아보카도는 '가장 영양가가 높은 과일'로 기네스북에 등재될 만큼 풍부한 영양소를 자랑한다. 청정원은 아보카도 과육을 오일로 압착하는 과정에서 각종 영양성분의 함량과 체내 흡수율이 높아진다는 점에 주목, 엄선된 고급 원초에 ‘아보카도유’를 더한 재래김 신제품을 선보였다.

청정원 ‘건강한 아보카도유 재래김’은 대상 해조류연구센터에서 12가지 자체품질검사를 통과하고, 근적외선 검사방법(NIR) 기준 단백질 42% 이상을 함유한 AA급 원초(내부등급 기준)를 엄선해 만들었다. 또한 전통압착 참기름으로 고소함을 더했으며, 국산 구운 천일염을 사용해 나트륨 함량을 약 20% 낮춰(자사 올리브유재래김 대비) 짜지 않게 구워냈다. 양식장에서부터 조미김 가공에 이르기까지 투명한 이력관리를 바탕으로 마른김 산지표시제를 적용하고 있어 더욱 안심하고 즐길 수 있다.

이상민 CM6팀장 겸 해조류연구센터장은 “건강한 먹거리를 선호하는 소비 트렌드를 반영해 고급 원초에 영양 가득한 ‘아보카도유’를 더한 신제품을 선보이게 됐다”며, “앞으로도 다양한 제품에 차별화된 요소를 적용해 국내외 시장 공략에 박차를 가할 것”이라고 말했다.

