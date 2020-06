[아시아경제 이민지 기자] 코미팜 코미팜 041960 | 코스닥 증권정보 현재가 18,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,650 2020.06.08 08:10 장시작전(20분지연) close 은 8일 식약처가 코로나19 환자에 경구 투여한 PAX-1 요법에 대한 제2/3상 임상시험 계획에 대해 반려했다고 공시했다.

회사 측은 “심사 결과 이는 항바이러스제가 아닌 면역조절제로, 질환의 종류와 상태에 따라 나타나는 효과가 다를 수 있다"며 "바이러스감염 동물 모델에서의 염증 저해 효과와 임상적 효과를 입증할 수 있는 효력시험 자료 제출이 필요하다”는 의견을 받았다고 밝혔다.

이에 회사 측은 “반려 사유에 대한 구체적인 확인 및 대응 계획을 즉각수립해 재신청 할 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr