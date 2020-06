한용덕 한화 감독, 자진 사퇴…대행은 퓨처스 감독 최원호

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 프로야구 한화 이글스의 한용덕(55) 감독이 팀 성적 부진에 대한 책임을 지고 자진해서 사퇴했다.

7일 한화 이글스는 "한용덕 감독이 6월7일 경기 후 팀 성적 부진에 책임을 지고 자진 사퇴 의사를 구단 측에 밝혀왔다"라고 말했다. 이날 한화는 대전 한화생명 이글스파크에서 열린 NC 다이노스와의 홈 경기에서 2-8로 패했다.

한화는 지난달 23일 NC전을 시작으로 이날 경기에서 패하면서 팀 창단 이후 최대 연패인 14연패를 당했다.

전날 한화는 장종훈(52) 수석코치, 정민태(50) 투수 코치, 김성래(59)·정현석(36) 타격코치 등을 1군에서 제외했다. 이날 경기에서는 한 감독이 혼자 더그아웃을 지키는 장면이 등장하기도 했다.

한화는 "한 감독이 급작스럽게 사임해 후임에 대해 아직 결정된 바가 없다"고 밝혔다. 이에 잔여 시즌은 2군인 퓨처스 감독 최원호(47)가 맡게 된다.

한편 2018년 처음 부임한 한용덕 감독은 2005년 한화에서 투수코치로 지도자 생활을 시작했다. 이후 한대화 전 감독이 2012년 경질되자 감독 대행을 맡기도 했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr