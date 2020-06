펜싱 전 국가대표 남현희, 한국체육대학교에 장학금 전달

[아시아경제 이현주 기자] 한국체육대학교는 펜싱 전 국가대표 남현희(24회 졸업·오른쪽에서 네번째)씨가 5일 학교를 방문해 장학금 1200만원을 기부했다고 8일 밝혔다. 이번 장학금은 펜싱부 후배들에게 지급된다. 기부 행사에 이어 한체대는 '남현희 인터내셔널 펜싱 아카데미'와 인재양성과 정보교류 등을 위한 업무 협약을 체결했다.

