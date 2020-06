[속보] 오늘 135만명 초5~6·중1 등교.. 코로나 불안감은 여전

속보[아시아경제 한승곤 기자] 오늘 5∼6학년 초등학생과 1학년 중학생 약 135만명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 처음으로 등굣길에 오른다. 순차 등교의 마지막 단계다.

하지만 클럽과 물류센터, 교회 등지에서 산발적 감염 사례가 끊이지 않고 나타남에 따라 등교 수업을 둘러싼 불안감은 여전하다.

