[속보] 송파구청 "5일 롯데월드 방문 학생 등교 중지" 당부

속보[아시아경제 김수완 기자] 서울 송파구에 있는 잠실롯데월드가 7일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 방문으로 인해 영업을 종료한 가운데 송파구청이 긴급 재난문자를 통해 6월 5일 12시 15분에서 21시 사이 롯데월드를 방문한 학생은 등교를 중지해 줄 것을 당부했다.

또한 해당 시간 방문자는 선별진료소에서 진단검사를 받을것을 당부했다.

<이하 송파구청 공지 내용>

송파구민 여러분!

오늘 중랑구(21번) 확진자가 송파구 롯데월드를 방문했다는 안타까운 소식을 전해드렸습니다. 이에 지역 내 감염을 최소화하기 위하여 확진자 방문 소식을 접하고 바로 롯데월드를 방문해 관계자와 방역 및 역학조사 현장을 긴급 점검하였습니다.

현재 질병관리본부, 서울시, 송파구, 롯데월드가 긴밀하게 협의하며 관련 대응에 총력을 기울이고 있습니다. 구민 여러분과 롯데월드 방문객 여러분께서도 아래 내용을 참고하시어 감염병 확산 방지에 협조해 주시기를 바랍니다.

1. 6월 5일(12:15~21:00)에 송파구 롯데월드에 방문하신 분은 가까운 선별진료소에서 진단검사 받으시길 바랍니다.

2. 6월 5일(12:15~21:00) 송파구 롯데월드에 방문한 학생은 검사결과가 확인될 때까지 등교를 중지하여 주시기 바랍니다

수도권을 중심으로 ‘강화된 방역지침’이 시행되고 있습니다. 6월 14일까지 다중이 모이는 행사나 식사모임 참석을 삼가주시고, 노래방 및 유흥시설 등 밀집 공간 방문을 자제해주시기 바랍니다. 더불어 마스크 착용과 손씻기, 1m 이상 거리두기 등의 생활방역 지침을 준수해주십시오.

송파구 재난안전대책본부장

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr