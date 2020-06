수도권서 코로나 집단감염 여파…용인서 7명·리치웨이-물류센터 각각3명↑

[아시아경제 이기민 기자] 수도권에서 발생한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염 여파가 꾸준히 이어지고 있다.

중앙방역대책본부(방대본)는 경기 용인시에서 지난 2일 양성 판정을 받은 확진자의 감염경로를 조사하던 중 기흥구 소재 교회(은혜숲교회) 목사와 지난달 27일 만난 사실을 확인해 접촉자 전수조사를 한 결과 7명이 추가로 확진됐다고 밝혔다.

방대본은 현재까지 서울에서 4명, 경기에서 2명, 인천에서 1명씩 환자가 나왔으며 방역당국은 접촉자 및 추가 확진자 등을 대상으로 정확한 감염 경로를 조사하고 있다.

이날 낮 12시 기준으로 서울 관악구 방문판매업체 ‘리치웨이’에서 감염자 3명이 추가돼 누적 확진자는 45명이 됐다. 확진자 상당수가 고위험군에 해당하는 고령층인 것으로 알려졌다. 지역별로는 서울 27명, 인천 8명, 경기 7명 등 대부분 수도권이다. 다만 충남(2명)과 강원(1명)에서도 확진자가 나온 상황이다.

경기 부천 쿠팡물류센터 확진자도 3명 증가해 누적 확진자 수는 133명이 됐다. 확진자는 경기 63명·인천 49명·서울 21명 등 모두 수도권에서 나왔다.

또한 수도권 개쳑교회 관련 확진자는 2명 증가하면서 총 82명이 코로나19에 감염됐다. 지역별로는 인천 44명, 서울 23명, 경기 15명 등이다. 감염 경로는 교회 소모임 방문자가 31명이고 이들과 접촉한 가족과 지인 등이 51명이다.

한편 최근 2주간 신고된 확진자 586명 가운데 감염 경로가 명확하지 않아 조사중인 사례는 51명(8.7%)이다. 집단 발병 사례는 442명(75.4%으로 집계됐다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr