'방구석 1열' 유아인 "어떤 캐릭터든 연민을 가지고 접근"

유아인이 자신이 출연했던 작품과 캐릭터에 대한 질문에 답했다.

7일 방송된 JTBC '방구석 1열'은 배우 유아인 특집으로 꾸며졌다.

이날 방송에서 유아인은 '베테랑'과 '버닝', '사도세자' 등 자신의 대표작에 대해 이야기했다.

유아인은 '베테랑'에 이어 '사도'에서 캐릭터에 몰입한 방법에 대해 "어떤 인물을 만나든 연민을 가지고 접근한다"고 했다.

그는 "'사도'도 마찬가지"라면서 "윤리적으로 문제가 있는 인물이긴 하지만 한 인간인 사도를 표현하기 위해 연민으로 접근했다"고 설명했다.

이창동 감독의 '버닝'에서 맡은 종수 역할에 대해서는 "계획을 세우지 않고 '느낌'을 중요하게 생각했다"고 말했다.

그는 "텐션, 움직임, 걸음걸이 등을 중요하게 생각한다"면서 "그 인물에 들어가면 처음부터 찾는 게 아니라 어느 순간 '종수가 됐어'라는 순간이 있다"고 전했다.

또한 "배우 유아인으로서의 의지가 끼어있는 장면은 그다지 좋아하지 않는다"고 말했다.

그는 "'베테랑'과 '버닝'이 어떤 의미냐?"라는 질문에는 "어느 한 작품 할 것 없이 두 작품 모두 영광이자 숙제 같은 작품"이라며 "그런 과정들을 통해 끊임없이 날 성장하게 해주고, 성찰하게 해주는 소중한 영화들이 아닌가 싶다"고 답해 연기에 대한 애정을 드러냈다.

박희은 인턴기자