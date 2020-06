세계경제단체 "올 가을·겨울 코로나 2차 대유행, 더블딥 우려"

美, 日, 獨 등 주요 18개국 경제단체 대상 '포스트 코로나 세계 전망' 조사

글로벌 경제계 올해 경제성장률 ?4% 이하 전망 "국가 간 이동 내년 이후 가능할 것"

[아시아경제 김혜원 기자] 글로벌 경제단체는 올해 하반기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 대유행에 따른 세계 경제 더블딥(double dip·경기 침체 후 회복기를 보이다 다시 침체에 빠지는 이중침체 현상)을 우려하는 것으로 나타났다. 또 코로나19 이후 글로벌 무대에서 아시아의 부상을 예상한다는 조사 결과가 나왔다.

7일 전국경제연합회가 전 세계 주요 18개국 대표 경제단체 및 국제기구·경제협의체를 대상으로 실시한 'A.D.(After Disease) 1년, 포스트-코로나 세계 전망' 설문조사에 따르면 코로나19 이후 글로벌 경제 회복 양상에 대해 각국 경제단체는 올해 가을·겨울 코로나19 2차 대유행과 이로 인한 2차 록다운(lockdown·이동제한)을 예상하는 'W자형 더블딥 시나리오'를 가장 많이 꼽았다. 응답률은 52%였다. 이로 인해 2022년 하반기가 돼서야 세계 경제가 완전 정상화할 것으로 예상했다.

올해 세계 경제 성장률에 대해서는 응답 국가의 52%가 '-4% 이하'의 마이너스 성장을 보일 것으로 예상해, 국제통화기금(IMF)의 예측(올해 세계 경제 성장률 -3%)보다 비관적 전망이 우세했다. 자국의 실업률에 대해서도 '-10% 이하'로 하락할 것이라는 전망이 전체 응답 국가의 40%를 차지했다.

국제 이동이 제한되고 언택트(Untact·비대면) 경제가 확산하는 현 상황에서 대면 비즈니스가 가능해지는 시점은 내년 이후가 될 것으로 보는 시각이 절반 이상(56%)이었다. 올해 하반기 내 국가 간 이동 가능은 24%만이 가능할 것이라고 응답했으며 불확실성이 커 예측이 불가능하다는 응답도 20%에 달했다.

세계 각국은 코로나19 이후 기존 통상 체제의 지각변동을 예상했다. 응답 국가의 약 40%가 북미·유럽이 경기 침체에 직면하는 한편, 아시아 국가들이 상대적으로 도약하게 될 것으로 봤다. 1995년 이후 세계 경제 질서를 이끌어 온 세계무역기구(WTO) 체제 기반의 기존 통상환경이 파괴되는 역사의 변곡점이 도래했다는 응답도 31.3%를 차지했다.

뿐만 아니라 기존의 다자무역 중심 국제 통상의 변화에 대해 응답 국가의 절반은 지역별 경제블록 중심으로 세계무역 질서 판도가 재편되면서 결과적으로 WTO를 무력화(48%)시킬 것으로 내다봤다. WTO를 대체·보완하는 새로운 무역협정기구에 대한 논의가 시작될 것으로 보는 시각도 20%에 이르렀다.

코로나19 영향으로 세계 각국이 중국 등 해외 생산기지 의존도를 줄이는 글로벌 공급망의 재편이 가시화하는 가운데, 응답 국가의 76%는 자국 산업계에서 중간 이상의 리쇼어링(reshoring·해외 진출 기업의 국내 복귀) 성과가 나타날 것으로 봐 코로나19 이후 글로벌 가치 사슬의 변화가 더욱 뚜렷해질 것이란 진단이다.

다만 현재의 전 세계적 인력 감축은 록다운 기간 동안의 한시적 현상 점차적으로 고용이 회복될 것이라는 응답(52%)이 대다수로, 1년 이상 장기적인 대규모 인력 감축과 실업(20%), 본격적이고 전면적인 생산 자동화ㆍ무인화 시대로의 전환(8%)보다 많아 다소 희망적인 전망을 보였다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 "기업들과 접촉이 많은 주요국 경제단체에서 느끼는 코로나19 경기 침체 체감이 예상보다 크다는 것을 확인했다"고 말했다. 김 실장은 "코로나19 이후 세계 경제에서 아시아의 부상을 세계 경제계가 예측하고 있는 가운데, 한국이 선두에 나설 수 있도록 우리 기업과 정부에서는 글로벌 산업 재편에 대한 대비를 해야 할 것"이라며 "그간 지적돼왔던 성장 저해 요소 타파와 기업 환경 개선, 세계 경제단체가 공감하는 노동유연화 실현이 필요하다"고 강조했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr