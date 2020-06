속보[아시아경제 김가연 기자] '인구 대국' 인도의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 5일 하루 만에 9천851명이 증가해 누적 22만6천770명으로 늘었다.

사망자도 273명이 늘어 총 6천348명으로 집계됐다.

인도의 일일 신규 확진자 수와 사망자 수 모두 이날 역대 최고치를 기록했다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr