[아시아경제 임온유 기자] 상가정보연구소는 오는 10일 서울 양재동 aT센터 그랜드홀에서 수익형부동산 합동 투자 설명회 ‘2020 유망 수익형부동산 초청 투자쇼’를 개최한다고 5일 밝혔다.

내 자금에 맞는 투자처를 찾는 실수요자를 대상으로 다양한 수익형부동산을 비교, 분석해 투자성을 가늠해보는 자리다.

상가정보연구소는 "이 행사는 복잡한 정보 공개는 배제하고 투자금액, 예상 수익률, 입지 특장점 등 물건별 핵심 정보만 공개해 실수요자들이 쉽고 편하게 상품을 자유롭게 둘러볼 수 있도록 구성했다"고 설명했다.

수익형부동산 투자자들이 꼭 알아야 할 특강도 마련된다. 박대원 상가정보연구소 소장이 올해 수익형부동산 긴급진단과 대전망을 주제로 국내 상권 특징과 수익형부동산 트렌드 변화, 향후 시장 예측과 아울러 상품별 투자 전략에 대해 주제 발표한다.

