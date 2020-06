제17회 서울국제치과기자재전시회(SIDEX 2020)가 5일 서울 강남구 코엑스에서 열리고 있다. 서울시는 최근 수도권 코로나19 집단 발생으로 지역감염 확산이 우려되는 상황에서 대규모 행사 진행은 적절하지 않다며 시덱스 행사에 대해 긴급 집합제한명령을 내렸다. /문호남 기자 munonam@

