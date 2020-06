스마일게이트, '마이크로비트' 기반 온라인 창의 교육 확대

온라인상에서 코딩부터 시제품 제작까지 서로 공유

[아시아경제 이진규 기자] 스마일게이트 퓨처랩은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 교육 현장의 어려움을 해소하기 위해 창의 코딩 도구 '마이크로비트'를 기반으로 한 온라인 창의 워크숍을 확대한다고 5일 밝혔다.

마이크로비트는 영국 공영방송 BBC 산하 마이크로비트 교육재단이 개발한 청소년 대상 창의 교육 도구이다. 작은 보드에 LED, 센서, 무선 통신 등이 탑재돼있어 코딩한 프로그램을 입력하면 간단한 게임부터 로봇, 전자 악기까지 다양한 기능을 쉽게 구현할 수 있다.

퓨처랩은 국내 청소년의 창의적 성장을 지원하기 위해 BBC 교육재단과 파트너십을 체결하고 누구나 쉽게 코딩을 경험할 수 있는 장을 마련해오고 있다.

이번 워크숍 주제는 마이크로비트를 활용한다는 의미를 담아 'do your bit'으로 정해졌다. 워크숍은 오는 10일, 17일, 19일 총 3차례 열린다. 퓨처랩이 가정으로 배송한 마이크로비트와 다양한 크래프트 재료를 이용해 온라인상에서 코딩부터 시제품 제작까지 전 과정을 서로 공유하는 방식으로 진행된다.

오숙현 스마일게이트 퓨처랩 팀장은 "마이크로비트 기반 온라인 창의 워크숍 확대 운영과 함께 현재 국내 청소년들에 특화된 맞춤형 창의 교육 툴킷(toolkit)도 개발 중으로 조만간 선보일 예정"이라고 말했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr