[아시아경제 성기호 기자] 이스라엘 정부가 실시한 검사에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 실제 감염자가 확진자보다 훨씬 많은 것으로 나타났다.

이스라엘 언론은 2일(현지시간) 이스라엘 보건부가 최근 이스라엘인 1700명의 혈액을 채취해 첫번째 항체검사를 시행한 결과, 이스라엘 내 감염자가 18만∼27만명으로 추산됐다고 보도했다.

이날 오전까지 이스라엘의 누적 코로나19 확진자(1만7219명)의 최소 10배에 달하는 것이며 이스라엘 전체 인구의 2∼3%나 되는 수치다.

이번 항체검사는 이스라엘에서 코로나19 확산 실태를 파악하고 향후 대책을 마련하는 차원에서 이뤄졌다.

