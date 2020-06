대구은행, 직장인 간편신용대출 출시…한도 최대 2억, 최저 2.27% 금리

[아시아경제 김민영 기자] DGB대구은행이 대한민국 직장인이라면 누구나 신용대출 한도 조회가 가능한 ‘IM직장인 간편신용대출’을 출시한다고 2일 밝혔다.

이 대출은 365일 휴대폰 본인인증만으로 대출한도 및 금리를 1분 이내에 조회할 수 있는 것이 특징이다. 한도 조회는 이 은행 계좌가 없어도 할 수 있다.

현재 직장에서 6개월 이상 재직 중인 근로소득자면 누구나 대구은행 IM뱅크 애플리케이션(앱) 또는 모바일 웹에서 3일 오전 9시부터 대출 신청이 가능하다. 한도는 소득과 신용도에 따라 최대 2억원까지고, 금리는 급여이체, 카드 이용 등 부수 거래 조건 충족 시 최저 연 2.27%까지 우대 받을 수 있다.

대출 승인 이후 대구은행 계좌를 개설하면 사용할 수 있으며 은행 방문이나 별도의 서류제출 없이 공인인증서를 통한 자동화 서류제출(스크래핑)로 쉽고 빠르게 대출 신청 및 약정이 가능하다.

대구은행 관계자는 “이달 중 중신용 이하 고객을 위한 스마트폰 전용 자동심사대출을 출시할 예정”이라고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr