코스피, 3일 연속 오르며 2080선 마감… 코스닥 740선 회복

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 기관 투자자의 매수에 힘입어 3거래일 연속 상승하며 2080선으로 장을 마감했다. 코스닥 지수 역시 개인 투자자가 ‘사자’에 나서며 1% 이상 올라 740선을 회복했다.

2일 코스피는 전일 대비 22.11포인트(1.07%) 상승한 2087.19로 마감했다. 이날 하락 출발한 코스피는 개장 직후 상승 전환했고, 이후 장중 상승폭을 꾸준히 확대하며 2080선에서 장을 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관 투자자가 340억원 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 반면 외국인과 개인 투자자는 각각 487억원, 100억원 순매도했다.

업종별로는 은행(6.07%), 보험(5.12%), 운송장비(4.39%) 등이 올랐고, 서비스업(-0.35%), 의약품(-0.32%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 8,000 등락률 +3.88% 거래량 429,604 전일가 206,000 2020.06.02 15:30 장마감 close (3.88%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 2,500 등락률 +2.50% 거래량 2,137,935 전일가 100,000 2020.06.02 15:30 장마감 close (2.50%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 370,000 전일대비 4,000 등락률 +1.09% 거래량 690,238 전일가 366,000 2020.06.02 15:30 장마감 close (1.09%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 1,000 등락률 +0.98% 거래량 326,184 전일가 102,000 2020.06.02 15:30 장마감 close (0.98%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,370,000 전일대비 7,000 등락률 +0.51% 거래량 30,984 전일가 1,363,000 2020.06.02 15:30 장마감 close (0.51%) 등이 상승한 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 4,500 등락률 -1.70% 거래량 971,668 전일가 264,000 2020.06.02 15:30 장마감 close (-1.70%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 224,500 전일대비 3,000 등락률 -1.32% 거래량 1,090,768 전일가 227,500 2020.06.02 15:30 장마감 close (-1.32%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 234,000 전일대비 3,000 등락률 -1.27% 거래량 685,509 전일가 237,000 2020.06.02 15:30 장마감 close (-1.27%), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 810,000 전일대비 6,000 등락률 -0.74% 거래량 67,151 전일가 816,000 2020.06.02 15:30 장마감 close (-0.74%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,300 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 3,092,726 전일가 83,600 2020.06.02 15:30 장마감 close (-0.36%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 4종목을 포함해 643종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 195종목은 내렸다. 68종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 3거래일 연속 상승을 이어가며 740선까지 회복했다. 이날 상승 출발한 코스닥 지수는 장중 줄곧 강보합을 유지했고, 장 후반 상승폭을 1% 이상 키우며 전 거래일 대비 7.86포인트(1.07%) 오른 743.58로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 투자자가 643억원 순매수한 반면 기관과 외국인 투자가는 각각 295억원, 155억원 순매도했다.

업종별로는 운송장비,부품(3.54%), 제약(2.16%), 기타서비스(1.97%) 등이 올랐고, 통신서비스(-0.89%), 비금속(-0.54%), 인터넷(-0.48%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 72,700 전일대비 8,400 등락률 +13.06% 거래량 3,317,142 전일가 64,300 2020.06.02 15:30 장마감 close (13.06%)가 두 자리 수 이상 급등했고, 메지온 메지온 140410 | 코스닥 증권정보 현재가 198,400 전일대비 12,500 등락률 +6.72% 거래량 227,819 전일가 185,900 2020.06.02 15:30 장마감 close (6.72%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 129,700 전일대비 5,700 등락률 +4.60% 거래량 2,122,380 전일가 124,000 2020.06.02 15:30 장마감 close (4.60%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 76,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 76,000 2020.06.02 15:30 장마감 close (2.50%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 78,100 전일대비 1,000 등락률 +1.30% 거래량 213,407 전일가 77,100 2020.06.02 15:30 장마감 close (1.30%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 113,900 전일대비 900 등락률 +0.80% 거래량 3,083,362 전일가 113,000 2020.06.02 15:30 장마감 close (0.80%) 등이 상승했다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 111,200 전일대비 5,500 등락률 -4.71% 거래량 2,072,640 전일가 116,700 2020.06.02 15:30 장마감 close (-4.71%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 92,300 전일대비 1,800 등락률 -1.91% 거래량 2,289,342 전일가 94,100 2020.06.02 15:30 장마감 close (-1.91%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 118,300 전일대비 900 등락률 -0.76% 거래량 956,964 전일가 119,200 2020.06.02 15:30 장마감 close (-0.76%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 5종목을 포함해 805종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 434종목은 내렸다. 91종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr