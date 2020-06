2일 서울 종로구 광화문 광장에서 환경운동연합 관계자들이 월성원전 핵폐기물 임시저장시설 추가건설 반대를 촉구하는 퍼포먼스를 펼치고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.