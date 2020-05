정부, 아프리카에 코로나19 방역 경험 전수…아프리카 CDC와 화상회의

이에 한국측은 개방성·투명성·민주성의 원칙 하에서 △팬데믹 선언 이전부터 선제적인 확산 대비, △첨단 IT 기술을 활용한 추적 관리 방식, △국민들의 자발적 사회적 거리두기 캠페인 참여, △우리의 방역 정책과 진단 능력에 대한 확고한 신뢰 등을 코로나19 방역 성과의 주요 요인으로 소개했다.

