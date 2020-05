"지역감염 난리인데…" 일부 지역, 마스크 미착용 논란

C 씨는 "감염 경로를 모르는 확진자도 있는데, 어떻게 '이 지역에서는 확진자 안 나올 거다'라고 확신할 수 있나"라며 "본인 가족과 다른 사람을 위해 반드시 마스크를 착용해야 하는 것 아니냐"고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.