"유럽·중동·中서 기회 잡자"…KOTRA, 포스트코로나 시대 해외진출 전략 소개

아울러 일본에 대해서는 "종이서류, 도장 등 보수적인 비즈니스 문화가 코로나19로 변화하고 있다. IT 비즈니스 솔루션이 유망하다"고 설명했다. 소비재의 경우 "전자상거래 확대에 따라 진출전략 다변화가 필요하다"면서 "다만 품목별로 전자상거래 비중에 차이가 있어 온오프라인 병행이 필요하다"고 말했다. 또 "중국에 생산거점을 둔 일본기업의 ASEAN 이전수요를 포착해 현지 조달 등 제3국 공동협력 방안을 모색해볼 수 있다"고 덧붙였다.

먼저 KOTRA는 북미지역에 대해 "반영구적인 시장여건 변화로 유통산업, 제조업의 근본적인 구조변화가 불가피할 것"이라고 관측했다. 그러면서 "온라인 D2C(Direct to Customer) 성장에 주목하고, MZ(밀레니얼Z) 세대를 타깃으로 공략해야 한다"며 "의료기기, 첨단장비 등 분야에서 탈 중국에 따른 공급망 재편이 이뤄질 것이며 높아진 코리아프리미엄도 활용해볼 만하다"고 제언했다.