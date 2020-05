WHO "남미, 코로나19 새로운 진앙지 되고 있어"

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "최소한 68개 나라에서 일상적인 면역 서비스 기능이 어려움에 처했다"면서 "(이로 인해) 이들 나라에 사는 1세 미만 어린이 8000만명이 영향을 받을 수 있다"고 지적했다.

22일(현지시간) 마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 "많은 남미 국가에서 확진 사례가 증가하는 것을 봤다"며 이같이 우려했다.

WHO, 백신 공급 차질로 홍역, 소아마비 확산 가능성 우려