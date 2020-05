기재차관 "코로나로 소득불평등·빈부격차 심화 예상…경제 회복 최우선"

그는 한국판 뉴딜을 통한 일자리 창출에 총력을 다하겠다고 밝혔다. 그는 "과거 IMF 외환위기 당시 추진한 정보기술(IT) 인프라에 대한 투자가 오늘날의 IT 강국 대한민국을 만들었다"며 "앞으로 10년, 20년 뒤를 내다보는 디지털 인프라 투자에 박차를 가하겠다"고 말했다.

