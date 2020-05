[굿모닝 증시]美 증시 성장주 강세 지속… “이익 비중이 시총 비중보다 큰 업종에 관심 가져야”

우선 제약·바이오(시총 비중 8.9%, 12개월 선행 순이익 비중 12.1%)와 헬스케어 장비·서비스(7.2%, 7.7%)가 여기에 해당한다. 특히 이번 코로나19로 인해 미국은 의료시스템 및 인프라 취약성이 노출됐기 때문에 향후 정부 투자가 이런 부문에 집중될 가능성이 높다. 전통적인 제약·바이오 보다는 헬스케어 장비·서비스 관련 기업(유나이티드헬스, 에보트래버토리, 써모피셔, 다나허 등)에 관심을 가져볼 필요가 있다. 미국 헬스케어장비 상장지수펀드(ETF)인 IHI US Equity도 투자 대안이 될 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.