WHO "'안전한 도쿄 올림픽' 개최 위해 국제 연대 필요"

17일(현지시간) 주요 외신에 따르면 테워드로스 WHO 사무총장은 "팬데믹(전염병의 국제적 대유행) 이후 열리는 올림픽이 안전한 국제 행사가 되기는 쉽지 않을 것이"이라며 "우리가 최선을 다한다면, 특히 국가가 하나로 뭉치고 국제사회가 연대한다면 가능하다고 본다"고 강조했다.

