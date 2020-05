[窓] 공연 영상화 '뉴 노멀' 될까

공연 영상화 사업은 이미 세계적인 추세다. 미국 뉴욕 메트로폴리탄(메트) 오페라는 2006년 '더 메트: 오페라 인 HD(Met Opera In HD)'라는 브랜드로 영상 사업을 시작했고 영국 내셔널 씨어터(NT)는 2009년부터 'NT 라이브(Live)'를 선보이고 있다. 두 극장의 공연 실황은 현재 전 세계 2000개가 넘는 극장에서 상영되며 막대한 수익원이 되고 있다. 우리나라에서도 메가박스가 2009년부터 '더 메트: 오페라 인 HD'를, 국립극장이 2016년부터 'NT Live'를 소개하고 있다. 두 프로그램 모두 매년 꾸준히 관객이 늘고 있다. 메가박스는 아예 2016년 '클래식 소사이어티'라는 멤버십 제도를 도입해 해외 유명 공연 관람객에게 다양한 혜택을 제공하고 있다. 지금은 CGV와 롯데씨네마도 해외 유명 공연을 상영하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.