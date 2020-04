[드링킷] 에어프라이어 별미 레시피 - 만두편

과자, 고기, 튀김 등 간편하고 뭐든지 맛있게 만들어 주는 에어프라이어. 특히 우리 주정뱅이들에게 ‘에어프라이어’는 홈술 안주를 만들 때 더 빛이난다. 이번 안주로는 나날이 갈수록 다양한 맛을 보여주는 만두를 데려왔다. 과연 에디터들의 One Pick은 무슨 만두일까?

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.