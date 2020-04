경기경제과학원, 아마존 입점 지원 세미나 개최

이날 세미나는 ▲2020 유통 트렌드의 변화(아마존 클로벌 셀링 소개, 한국기업의 사업 성장을 위한 제언) ▲미국ㆍ일본ㆍ유럽 아마존 입점 안내(아마존 코리아가 제안하는 성공전략, 한국 판매자 성공사례) ▲아마존 입점 A to Z(아마존 계성 생성 절차, 운영비용 안내) ▲G-FAIR KOREA(대한민국우수상품전시회) 안내 등의 순서로 진행된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.