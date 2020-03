롯데뮤지엄 재정비 기간 돌입…5월 스누피 특별전 재개관

또한 코로나19 확산 때문에 전시 관람을 하지 못한 관람객들을 위해 '달착륙 50주년 기념 한국 특별전 '투 더 문 위드 스누피(To the Moon with Snoopy)'를 5월에 재개관할 예정이라고 밝혔다. 스누피 특별전의 재개관 일정은 코로나19 확산 상황에 따라 추후 확정할 예정이라고 덧붙였다.

