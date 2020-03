1년에 100억병 팔리는 '하이네켄'의 비결은

그중에서도 하이네켄이 '축구 경기를 볼 때 마시는 맥주'로 명성을 날린 건 2009년 진행한 '오디토리엄(Auditorium)'이란 축구 이벤트 덕이다. 2009년 10월21일 스페일 레알 마드리드와 이탈리아 AC 밀란의 32강 조별 경기에 많은 축구 팬들의 관심이 집중됐다. 하이네켄은 이탈리아에서 경기 시간과 동일한 시간에 가짜 클래식 공연을 준비하고 AC밀란의 팬인 연인이나 가족, 직원들을 설득해 이 공연에 오도록 만들었다. 1136명의 축구 팬들은 어쩔 수 없이 이 공연에 끌려와 클래식을 들어야 했다. 하지만 경기 시간에 임박하면서 연주자들이 챔피언스리드 주제곡을 연주했고, 무대 뒤 스크린에는 "어떻게 이런 환상적인 경기를 놓칠생각을 했나요? 레알 마드리드와 AC 밀란의 경기, 지금 시작합니다. 함께 즐겨요"라는 자막이 나왔다. 화면에는 '즐거움을 위한 하이네켄(Heineken, Made to Entertain)'이란 자막과 함께 경기 중계가 시작됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.