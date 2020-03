③아리온, 250억 유증 대상자는 누구?

RAZA MAHMOOD KHAWAJA ANSARI는 RA Media AS 대표이자 50% 지분을 가진 대주주다. RAZA대표는 앞서 본인이 대표인 ‘CORE TV SOLUTIONS LIMITED’으로 아리온의 유상증자에 참여하려 했다가 지난 27일 본인이 직접 참여하는 것으로 변경했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.