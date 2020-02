6년만에 돌아온 신형 쏘렌토, 공개된 디자인은?

특히 국산 중형 SUV 중에서는 처음으로 가솔린 터보 하이브리드 엔진이 적용돼 새로운 친환경 SUV의 대중화를 선도할 것으로 기대된다. 또한 신규 플랫폼을 적용해 동급 SUV는 물론 상위 체급인 대형 SUV와 견주어도 손색 없을 정도의 내부 공간을 확보했다. 동급 최고 수준의 첨단운전자보조시스템(ADAS)와 IT 편의사양 등도 대거 탑재돼 스마트한 패밀리카를 표방한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.