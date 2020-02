피아니스트 원재연 데뷔앨범 발매+베토벤 소나타 리사이틀

원재연은 리사이틀과 더불어 첫 데뷔 음반 '백 투 버르토크(BACH TO BARTOK)'을 선보인다. 독일 어쿠센스 클래식 레이블로 발매되는 'Bach to Bartok'에는 바흐 '이탈리아 형식의 아리아 변주곡', 리스트 '발현', 버르토크 '야외에서', 하이든 '피아노 소나타 58번 C장조', 슈만 '유모레스크' 등 자주 연주되지 않아 숨어있는 보석 같은 작품만 수록했다.

[아시아경제 박병희 기자] 피아니스트 원재연이 베토벤 탄생 250주년을 기념해 오는 13일 오후 7시30분 예술의전당 IBK챔버홀에서 '올 댓 베토벤(All That Beethoven)'이라는 제목으로 리사이틀을 한다.