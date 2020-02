신종코로나 이틀째 추가 확진자 감소세…WHO "정점 예측은 시기상조"(종합)

WHO는 신종코로나 바이러스의 확산에 더 효과적으로 대응하기 위해 오는 11∼12일 글로벌 연구ㆍ혁신 포럼을 개최하기로 했다. 이날 브리핑에서 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "신종 코로나 연구 우선순위를 파악하고 국제적인 연구 노력을 조정하기 위해서 연구ㆍ혁신 포럼을 소집했다"고 밝히며 포럼의 목적은 유효한 진단 검사, 백신, 의약품 개발을 신속히 하기 위함이라고 전했다. 이 포럼에는 중국을 포함한 전 세계 과학자들이 현장에 직접 또는 영상 통화를 통해 참석할 예정이다.

마이크 라이언 WHO 긴급대응팀장은 6일(현지시간) 언론 브리핑에서 "신종 코로나가 정점에 도달했다고 말하기에는 시기상조"라며 "아직도 신종 코로나는 활발히 진행 중이어서 어떠한 예측을 내놓기엔 조심스러운 상황"이라고 말했다. 이어 "지난 5일 하루동안 하루에 확인된 확진자가 3700에 근접했는데, 숫자가 줄었다고 해서 축하할만한 일은 아니다"라며 "가장 큰 난제는 여전히 확산을 막는 것이고 모든 의심 환자를 병원에서 치료받도록 하는 것"이라고 강조했다.