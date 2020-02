[실전 재테크]장난감 사주지 말고 사는 법 알려줘라

신한은행은 영유아 고객을 위한 '키자니아 드림(Dream) 적금'을 선보였다. 적금은 연 최고 이자율은 2.50%로, 1년제 자유적립식 상품이다. 최근 3개월간 최초로 적금에 가입한 고객에게 연 1.0%포인트, 키자니아 고객 모두에게 연 0.5%포인트의 특별우대 금리를 각각 제공한다. 해당 적금 가입자에게는 키자니아 반일 입장권 35% 할인 쿠폰과 키자니아 전용 화폐인 '키조' 쿠폰을 등록된 고객 핸드폰 번호로 제공한다. 또 만 18세 이하 고객을 위한 '신한 My 주니어 적금'은 최소 신규 금액 1만원 이상, 분기별 최대 가입금액은 100만원, 최대 3년까지 재예치가 가능하다. 기본 금리는 연 1.50%이며 주택청약 종합저축 보유자 0.5%, 자동이체가 6회이상 0.5%, 해당월 전전월까지 신한은행 계좌로 아동수당수급자 0.3%, 체크카드 실적 있는 경우 0.3%, 재예치 계좌 우대 0.1% 의 우대 금리를 제공해 최고 2.5%의 금리가 적용된다. 또 빈폴 키즈 상품 10% 할인, 에버랜드 연간이용권 신규가입 시 1인 최대 2만 드림포인트, 안심보험 무료가입 등의 서비스도 제공된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.