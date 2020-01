알파벳, 시총 1조달러 돌파‥美증시 또다시 최고치

알파벳 시총이 1조달러를 돌파한 것은 미국의 IT 활황을 고스란히 반영한 것이다. CNBC는 이날 규제압박에도 불구하고 클라우드사업 등의 성장 가능성을 투자자들이 높게 평가했기 때문이라고 분석했다. 미ㆍ중 1단계 무역협상의 결과로 중국이 미국 기업에 기술 이전 압력을 넣지 않겠다고 약속한 만큼 시장을 장악한 주요 미국 기술기업들이 수혜를 입을 것이라는 평가도 나온다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.