군고구마? 금고구마! 그 많은 군고구마 장수는 어디로 갔나

또 다른 40대 초반 직장인 C 씨는 "군고구마 아르바이트도 그 시절에는 많이 했다"면서 "군고구마가 너무 뜨겁게 익어서 고구마 껍질이 막 타고 그랬었는데, 그 껍질도 나름대로 맛이 있었다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.