쉐보레, 이달 29일까지 무상점검 서비스 실시

[아시아경제 우수연 기자]한국GM 쉐보레가 이달 29일까지 전국 420여개 쉐보레 서비스 네트워크에서 무상점검 서비스를 제공하는 'CU Again 2019' 서비스 캠페인을 실시한다고 11일 밝혔다.

