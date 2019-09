加실내악단 '레 비올롱 뒤 루아' 첫 내한공연…모차르트·하이든

초절기교파로 명성이 높은 캐나다의 세계적인 피아니스트 마르크 앙드레 아믈랭이 모차르트의 마지막 피아노 협주곡을 협연한다. 마르크 앙드레 아믈랭은 2004년 예술의전당과 2012년 성남아트센터에서의 독주회를 했으며 이번에 세 번째로 내한한다. 그는 랑랑이나 유자 왕 등 차세대 기교파가 등장하기 이전인 1990~2000년대 쇼팽/고도프스키, 리스트, 알캉 등에서 가공할 만한 기교로 명성이 높았다. 50대로 접어든 2010년 이후에는 하이든, 야나체크, 드뷔시, 슈베르트 등에서 통찰력이 깃든 깊은 감수성을 보여주며 단순한 기교파가 아닌 우리 시대의 거장으로 널리 인정받고 있다. 마르크 앙드레 아믈랭은 마르타 아르헤리치, 예브게니 키신, 라두 루푸, 안드라스 시프, 랑랑 등과 함께 영국 그라모폰지가 선정하는 명예의 전당(Gramophone Hall of Fame)에 올랐다.

