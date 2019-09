[뉴욕마감]국제유가 급등·글로벌 경기 전망 악화에 하락

예멘 후티 반군이 공격 배후를 자처한 가운데 미국은 후티 반군을 지원하는 이란을 배후로 의심하고 있어 미국과 이란 간 갈등이 일촉즉발의 위기 상황으로 치달을지 주목된다. 도널드 트럼프 미 대통령은 전날 트위터를 통해 "범인이 누군지 안다고 믿을 만한 이유가 있다"면서 "우리는 검증(결과)에 따라 장전 완료된(locked and loaded) 상태"라며 군사 공격을 감행할 준비가 돼 있음을 시사했다. 실제 이날 사우디군 측은 이번 공격에 이란제 무기가 사용됐다며, 드론이 이륙한 곳도 예멘이 아니라는 초기 조사 결과를 공개했다.

