해외로 뻗는 토종 패션기업들…본고장 유럽으로 발걸음(종합)

런던 패션위크에서 선보이는 2020년 SS 시즌 주요 컬렉션은 헤지스의 해외 크리에이티브디렉터(CD)인 팀코펜스와 중국의 유명 디자이너 하이젠왕이 협업을 통해 만든 작품으로 ‘백투런던(Back to London)’을 테마로 브랜드가 추구하는 영국의 클래식한 감성을 현대적인 패션으로 발전시켰다. 특히 과감한 길이의 롱 트렌치코트, 비대칭 컬러가 포인트인 재킷, 여유로운 핏의 점프슈트 등 전통에 창의성을 더한 스타일을 선보여 영국의 문화적 감성을 정교하고 구조적인 디자인으로 표현했다는 평가를 받았다.

